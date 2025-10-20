Montero assegura que "cap CC.AA. perdrà recursos" amb el finançament singular

Preveu portar el sostre de despesa molt ràpid al CPFF i no li preocupa "en absolut" que el PP els porti davant del TC
BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat aquest dilluns que "cap comunitat autònoma pedrà recursos" amb el nou model de finançament singular per a Catalunya que el Govern i la Generalitat van pactar.
En una atenció als mitjans abans del fòrum 'World in Progress' a Barcelona, ha assegurat que estan "treballant molt per complir amb les diferents premisses" que hi ha damunt la taula, i ha citat els acords subscrits amb el Govern i el principi de solidaritat.
"Un és el que es va signar en la reunió bilateral amb la Generalitat de Catalunya, però igualment el compromís del president que cap comunitat autònoma perdrà recursos, i d'altra banda es va a garantir la solidaritat a tot el territori. En això estem treballant", ha sostingut.
PRESSUPOSTOS DEL 2026
En relació amb el projecte de Pressupostos per al 2026, ha afirmat que estan tancant tant els últims serrells del treball intern dels ministeris així com "les primeres aproximacions amb els grups".
Espera portar la senda i el sostre de despesa "molt ràpid" al Consell de Política Fiscal i Financera, perquè posteriorment se sotmeti al Congrés, primer pas per presentar el projecte de Pressupostos.
Ha dit que no li preocupa "en absolut" que el PP pretengui portar al Govern al Tribunal Constitucional en cas de no presentar els comptes davant les Corts.
Sobre la relació amb Junts, ha confiat a poder assolir un acord per als comptes, i ha expressat: "Vostès coneixen que la nostra relació amb Junts hi ha vegades que està més fluïda, hi ha altres vegades que necessita de major diàleg. I estem en el major diàleg", ha resolt.