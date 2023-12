Montero afirma que Podem es presentarà en solitari a les eleccions europees

Assegura que ningú no li va dir que no seria ministra: "Aquesta comunicació no es va produir"



BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -

L'exministra d'Igualtat i dirigent de Podem, Irene Montero, ha assegurat aquest dilluns que el seu partit es presentarà en solitari a les eleccions europees, i ha descartat així concórrer als comicis en coalició o aliança amb ERC o Sumar: "Ens presentarem com a Podem".

Així ho ha explicat en una entrevista de Rac 1 recollida per Europa Press, en què ha insistit que Podem té el seu "propi camí" i que el volen recórrer.

Malgrat tot, ha afegit que les dinàmiques i les fórmules de col·laboració amb el bloc que qualifica de progressista "continuaran".

"Som forces diferents. Tinc clar que les formes de col·laboració i les dinàmiques continuaran sent fórmules en les quals insistirem i cuidarem, malgrat que competim electoralment", ha afegit.

Sobre qui li va comunicar que no seria ministra, ha assegurat que ningú --textualment-- i ha afegit: "Aquesta comunicació no es va produir".

Després d'explicar que no ha parlat amb la líder de Sumar, Yolanda Díaz, des d'aleshores, ha defensat la potestat de Podem de poder triar qui vol posar al capdavant d'un ministeri.

"Igual que el PSOE tria els seus propis ministres, doncs també Podem ha de poder triar els seus propis ministres, sobretot perquè no només és una qüestió de noms", ha manifestat.