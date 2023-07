Montañola (PDeCAT) vaticina que "no es votarà un acord" sobre la taula de diàleg el 2024

Reivindica el model de negociació del PNB respecte al de l'independentisme



BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista del PDeCAT al Congrés, Roger Montañola, ha vaticinat aquest dilluns que "no es votarà un acord" sobre la taula de diàleg el 2024 ni hi haurà referèndum.

"No es dibuixa ni se situa el context polític suficient perquè això sigui un realitat", ha remarcat, després de considerar que, malgrat que fa temps que la taula es va constituir, no hi ha hagut elements tangibles que surtin d'aquestes trobades.

Per això, ha demanat a la resta de candidats que deixin de "mentir" els ciutadans i comencin a parlar de qüestions que puguin ser possibles.

Així, ha proposat convertir la taula de diàleg en una taula per resoldre qüestions com el dèficit fiscal de l'Estat amb Catalunya: "Ho veig més probable i possible", ha apuntat.

També ha lamentat, en una roda de premsa de l'agència Efe, que ni el PSOE ni el PP plantegin una millora del sistema de finançament català, que el PDeCAT vol que s'assembli al règim foral que tenen el País Basc i Navarra.

A més a més, ha reivindicat el model de negociació del PNB al Congrés respecte a la "política infantiloide" de l'independentisme.

"Mentre fem grans proclames, els bascos negocien i tenen cada dia més autogovern, i a Catalunya els resultats del procés són zero", ha advertit Montañola, que en aquestes eleccions aspira a repetir, com a mínim, els mateixos diputats que tenen actualment al Congrés, quatre.