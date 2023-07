Montañola (PDeCAT) sobre que Sánchez digui que no hi haurà peatges: "Veurem dilluns què diu"

"Si Europa va en aquesta línia és menysprear la intel·ligència dels ciutadans dir que no passarà", diu



El candidat del PDeCAT-Espai CiU al Congrés, Roger Montañola, ha qüestionat aquest divendres que el president del Govern central i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, hagi afirmat que Espanya no implantarà nous peatges a les autovies el 2024: "Avui ha assegurat que no, veurem dilluns què diu".

Així ho ha manifestat en unes declaracions als mitjans després que Sánchez ha assegurat que la possibilitat d'implantar nous peatges s'ha retirat de l'addenda que es negocia amb la Comissió Europea per rebre els pròxims paquets de fons europeus.

"Si Europa va en aquesta línia és menysprear la intel·ligència dels ciutadans dir que això no passarà", ha subratllat.

En la seva opinió, el que s'ha de plantejar és com es pot compensar que els catalans hagin hagut de pagar peatges "durant moltes dècades quan a la resta d'Espanya no s'han pagat".

Sobre que Sánchez hagi definit l'independentisme com una ideologia caduca, Montañola ha emmarcat aquestes declaracions en la campanya electoral i creu que tothom té dret a creure i pensar el que vulgui.

Malgrat tot, creu que no hi ha "res de nou sota el sol" en la posició de Sánchez sobre l'independentisme i el referèndum, qüestió que vaticina que no serà el centre del debat del futur govern.