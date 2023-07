Montañola (PDeCAT) lamenta que lleis catalanes com la de la sequera acabin al TC

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS9

El candidat del PDeCAT-Espai CiU al Congrés, Roger Montañola, ha lamentat aquest dilluns que lleis aprovades al Parlament acabin al Tribunal Constitucional (TC) - després que el govern de Pedro Sánchez ha plantejat recórrer contra el decret llei del Govern per afrontar la situació d'excepcionalitat per sequera a Catalunya: "Ja està bé"

"El respecte a l'autogovern s'exerceix. Lamentablement, en els últims anys, veiem que qualsevol iniciativa que surt del Parament sempre té una destinació final, que no són els ciutadans de Catalunya, és el TC", ha recalcat en unes declaracions als mitjans acompanyat del fins ara diputat al Congrés Sergi Miquel.

Segons Montañola, això ha de canviar, per la qual cosa serà una de les condicions que posaran sobre la taula en cas d'haver de negociar el suport de la seva formació a qualsevol govern.

També ha assegurat que el PDeCAT-Espai CiU no farà "politiqueig" de qüestions com la sequera i donarà suport a totes les mesures que apostin per buscar solucions.

CONTRA ELS "BLOQUEJOS"

Sobre si veu el PSOE abstenint-se per facilitar una investidura del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, creu que el president espanyol i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, es troba en una altra dinàmica, tot i que Montañola s'ha mostrat contrari als "bloquejos".

De fet, ha acusat novament Junts d'apostar "per la idea del bloqueig, amb la idea d'anar a Madrid no a treballar sinó a fer activisme".

"No volem arraconar Junts, tant de bo tornés a la realitat i fes política. Seria una gran notícia per als catalans", ha resolt.