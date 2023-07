Montañola (PDeCAT) critica que el PP "aplica polítiques molt intervencionistes"

GIRONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista del PDeCAT al Congrés, Roger Montañola, ha criticat aquest diumenge que el PP "aplica polítiques molt intervencionistes" prèviament no anunciades en campanya.

"En qualsevol cas, el que ha de fer el PP és defensar el dret a l'autodeterminació", ha declarat als periodistes a Platja d'Aro (Girona).

Ha opinat que els ciutadans s'han de replantejar si estan d'acord amb el nivell d'impostos que paguen i que ell considera que "els diners estan millor a la butxaca dels ciutadans que a la butxaca de l'Estat".

"Cal una auditoria seriosa del sector públic per veure on es gasten els nostres recursos", ha dit, i ha afegit que les administracions públiques han de compartir tota la informació.

Ha avisat que "hi ha molts llocs i molts recursos que es podrien estalviar" i ha apostat per un model que ha definit com a liberal, modern i que creu en l'estat del benestar.