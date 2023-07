Montañola (PDeCAT) critica als que segueixen "venent una faula" i preveu bons resultats

Boadella reivindica la "experiència" de la formació davant d'ERC, Junts i CUP

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PDeCAT-Espai CiU al Congrés, Roger Montañola, ha apostat per tornar a impulsar Catalunya davant dels que segueixen "venent una faula irreal", en una al·lusió vetllada a Junts, i ha augurat un bon resultat de la seva formació el diumenge en les eleccions generals.

En l'acte de final de campanya aquest divendres a Barcelona, ha assegurat que el "gran problema de Catalunya en els últims anys ha estat la falta d'honestedat, les falses promeses i els profetes innecessaris", per la qual cosa crida a no seguir esperant per revertir aquesta situació.

A més, ha defensat que el PDeCAT-Espai CIU liderarà la reconstrucció de Catalunya, i ha advertit Junts: "La seva cadira se'ls acaba el diumenge perquè els enviarem a la paperera de la història; s'ha acabat això de maltractar al PDeCAT, de maltractar a Espai CIU".

"Ho heu vist als debats, no s'atreveixen a mirar-nos a la cara, encara estic esperant alguna resposta de la senyora Nogueras, perquè no s'atreveix, perquè per fer política t'ho has de creure, i uns ens ho creiem i uns altres ho fan per la pagueta", ha afegit.

Per la seva banda, el número 2 de la llista, Genís Boadella, ha reivindicat al PDeCAT-Espai CIU com la política útil enfront d'ERC, la CUP o Junts: "Si votes a PDeCAT-Espai CiU tens gent amb experiència d'haver fet això durant 3 anys i mig i el llegat polític i històric de CiU reclamat per molts".