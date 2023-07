Montañola (PDeCAT) creu que ERC vira cap al "realisme" però que no serà útil per negociar amb el PP

S'encomana als catalans a l'Abadia de Montserrat (Barcelona), el bressol de CDC, per tenir "un gran resultat"



MONISTROL DE MONTSERRAT (BARCELONA), 20 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PDeCAT-Espai CiU al Congrés, Roger Montañola, ha afirmat aquest dijous que ERC està fent "un viratge al realisme" però afegeix que els republicans només estan disposats a negociar amb el PSOE i no amb el PP, com sí que vol fer la seva formació.

"La utilitat d'ERC només és amb el PSOE, però sembla que qui té més opcions de governar és el PP, amb qui ERC no interlocuta i Junts tampoc. Nosaltres sí que interlocutarem amb ells", ha destacat en unes declaracions a l'Abadia de Montserrat (Barcelona).

Tot això després que ERC ha proposat el traspàs de Rodalies, finançament i mantenir la negociació del conflicte català com les condicions mínimes per investir Pedro Sánchez, mentre que Junts ha plantejat un front comú pel referèndum.

Per ell, el que defensen els republicans és legítim, però recalca que només el PDeCAT està disposat a negociar amb el PSOE i amb el PP, i Junts "no està disposat a negociar amb ningú, amb la qual cosa els catalans han d'arribar a les seves conclusions sobre quin vot és més útil".

"Junts continua a la lluna de València des de fa temps. Ens agradaria que tornés a la via del realisme, però això no ha passat. Prefereixen mantenir-se ancorats en el passat", ha lamentat.

A FEIJÓO

Respecte al fet que el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha compromès a recuperar el delicte de sedició i a incrementar les penes per malversació, Montañola ha assegurat que, si depèn d'ells, "no ho podrà fer".

"Feijóo haurà de passar per caixa i haurà de fer allò que va fer el PP el 1996. Quan un dia deien allò de 'Pujol, enano, habla castellano', i l'endemà deien 'Pujol, guaperas, habla con quien quieras", ha afirmat.

Després d'insistir que Catalunya ha girat full del procés independentista, destaca que totes les propostes de Feijóo en relació amb aquesta qüestió han de caure per poder negociar amb la seva formació: "Si Feijóo no ha passat pàgina, ja farem nosaltres que la passi".

SUPORT DE SANTI VILA

A més de celebrar el suport de l'exconseller Santi Vila a la seva candidatura, ha assegurat que també n'ha rebut, en privat, de "molts alts dirigents de Junts i excàrrecs del Govern", que no ha desvelat.

El candidat del PDeCAT-Espai CiU també ha aprofitat per lamentar que l'expresident de la Generalitat Artur Mas sostingués que solucionar el dèficit fiscal és tan difícil com la independència.

En la seva opinió, posar fi al dèficit fiscal és una proposta realista --en les seves paraules-- que la política pot solucionar: "La independència és molt més difícil. Lamento quan s'intenti equiparar per part de representants polítics aquestes dues coses com si fossin equivalents en termes de dificultat".

DES DE MONTSERRAT

Montañola ha triat l'escenari de l'Abadia de Montserrat per encomanar-se als catalans per aconseguir "un gran resultat" diumenge, però no ho ha volgut fer a la Mare de Déu de Montserrat perquè considera que les qüestions de fe no han d'entrar en la campanya electoral.

A més a més, ha reivindicat el significat que té l'Abadia de Montserrat en el naixement de Convergència, després d'assegurar que aquesta formació representa l'"eix vertebral" del que defensa el PDeCAT-Espai CiU.