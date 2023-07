Montañola (PDeCAT) creu que en el cara a cara Sánchez-Feijóo "va perdre Catalunya"

Reivindica la seva disposició a negociar amb tots dos respecte al paper d'ERC i Junts



BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista del PDeCAT-Espai CiU al Congrés, Roger Montañola, ha considerat aquest dimarts que en el cara a cara entre el president del Govern central i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, i el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, "va perdre Catalunya".

"Només va sortir per electoralisme per part de Feijóo i per retrocedir al 2017. Si algú no va guanyar segur és Catalunya", ha lamentat en unes declaracions als mitjans, després d'acusar els socialistes i els populars de no donar cap importància al territori català.

Per això, ha apel·lat els ciutadans a confiar en la seva formació perquè, a parer seu, és l'únic partit d'obediència catalana que està disposat a negociar amb el Govern central: "ERC es limita a un pacte potencial amb el PSOE. Junts es limita a dir que no vol pactar amb ningú. I nosaltres ens asseurem a negociar pels interessos de Catalunya amb Sánchez i Feijóo".

Malgrat tot, ha acusat el PP d'"inflamar" i recórrer al procés independentista per buscar vots a la resta d'Espanya, mentre que la carta de presentació del PSOE sobre Catalunya considera que és millor d'acord amb els fets de l'última legislatura.

"El que necessitem és anar en la línia del que va passar amb els indults i superar aquesta etapa", ha reclamat Montañola, que defensa que l'única manera que els socialistes i els populars respectin Catalunya és que necessitin els vots del PDeCAT-Espai CiU.

VOX: "LÍNIA VERMELLA"

Després de situar Vox com una "línia vermella", creu que no han de permetre que la formació de Santiago Abascal formi part del futur govern, i estan disposats a fer tot el possible per evitar-ho.

Sobre que Feijóo defensi que governi la llista més votada, Montañola considera que no diria el mateix si les enquestes no el situessin com el guanyador de les eleccions: "No tindria aquest atac d'honestedat. El parlamentarisme és el parlamentarisme i demanda majories perquè es pugui configurar un govern", ha assenyalat.

També veu legítim que ERC i EH Bildu defensin una aliança per aconseguir simultàniament la independència del País Basc i Catalunya, tot i que avisa que l'escenari que plantegen "no és factible".