Montañola (PDeCAT) creu que Artur Mas vol "fer política com la CUP" en donar suport a Junts

Reitera la seva disposició a investir Feijóo i que el seu partit és l'únic català capaç de negociar amb el PP



BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PDeCAT-Espai CiU al Congrés, Roger Montañola, ha considerat que l'expresident de la Generalitat Artur Mas vol "fer política com la CUP" després d'haver assistit aquest dimecres a un acte en suport a la candidata de Junts, Míriam Nogueras.

Montañola no creu que aquest suport pugui afectar la seva candidatura perquè, a parer seu, els ciutadans han pogut escoltar les propostes de les dues formacions: "Si hi ha ciutadans de Catalunya, fins i tot els que han ocupat la màxima responsabilitat, que volen fer política com la CUP, ho respecto, però no és el nostre model", ha dit en un col·loqui de Fórum Nueva Economía.

Després d'advertir que "s'ha acabat l'època d'haver de demanar permís a ningú", ha definit la proposta del PDeCAT-Espai CiU de nova, valenta i que vol girar full a l'ocorregut durant els últims anys.

INVESTIR FEIJÓO?

Montañola ha ressaltat que, si el PP guanya les eleccions, la seva formació és "l'únic partit català, catalanista i d'obediència catalana capaç d'asseure's en una taula amb el PP", sempre que Vox no formi part de l'equació, ha dit textualment.

Ha plantejat un escenari en el qual el PP pugui rebre el suport de formacions com la seva, el PNB i Coalició Canària, "que li serveixi per a una investidura i per tirar endavant un projecte de governabilitat a Espanya".

Considera que aquest escenari donaria a Catalunya més capacitat d'influència que en les últimes dècades, i ha defensat que el pacte del Majestic que van signar el PP i CiU el 1996 "va donar més autogovern a Catalunya que els últims deu anys".

"No prometem el cel. Entre prometre la lluna o prometre el 'peix al cove', és més bonica la lluna, però el 'peix al cove' el podem tenir, i la lluna, no", ha afegit Montañola, que ha abanderat l'honestedat tot i que ha dit que dir la veritat pot costar vots.

Preguntat pel futur del seu espai, també en cas que no aconsegueixi representació després de les generals, ha remarcat que es tracta de la llavor d'un projecte que continuarà en marxa, tot i que ha proclamat: "Faré un 'spoiler' i és que donarem la campanada diumenge".