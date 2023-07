Montañola avisa que ni Mas ni la seva generació "tutelaran" PDeCAT-Espai CiU

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El número 1 de PDeCAT-Espai CiU al Congrés per Barcelona, Roger Montañola, ha avisat que ni l'expresident de la Generalitat Artur Mas ni ningú de la seva generació política "tutelaran" el projecte de la seva candidatura.

Ho ha dit en una entrevista de 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, després que Mas va dir que el PDeCAT no s'hauria de presentar a les pròximes eleccions generals per evitar dividir el vot de Junts, sobre la qual cosa no ha parlat amb l'expresident, ha explicat.

"El temps de cadascú tothom sap quin és. Ara és el nostre. He parlat d'un canvi d'època i ho dic de debò. Els qui han tutelat durant molts anys seran benvinguts, però no tutelaran", ha advertit.

Montañola ha apostat per fer política des del pragmatisme i el catalanisme en una etapa "postprocés", defensant els interessos econòmics i culturals de Catalunya lluny de l'espectacle, ha dit.

"S'ha buscat l'aplaudiment i viralitzar coses, com per exemple moure la bandera espanyola per part de la senyora Nogueras. Va tenir un gran efecte mediàtic, però això la vida dels catalans, exactament, en què la millora?", s'ha preguntat.

Ha mantingut que negociaran tant amb el PSOE com amb el PP per defensar els interessos de Catalunya, i en matèria econòmica s'ha decantat per abaixar l'IRPF i promoure un nou model d'administració que "aplaudeixi qui se la juga" i qui emprèn.