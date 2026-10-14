Publicat 14/10/2026 18:11

Montaner unifica les seves marques sota una única identitat corporativa

L'equip directiu de Montaner
MONTANER

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -

La companyia especialitzada en serveis per a empreses Montaner --Montaner, Quality, TQ Servicios i Grup Montaner-- ha unificat les seves marques sota una única identitat corporativa, informa en un comunicat aquest dimecres.

L'objectiu és simplificar l'estructura de marques i evolucionar cap a un ecosistema integrat de solucions per a persones i organitzacions.

La voluntat és "connectar millor les diferents àrees d'especialització i oferir una resposta més completa a les necessitats dels clients".

L'empresa va tancar el 2025 amb una facturació de 96,9 milions d'euros i una xarxa de 20 oficines, i la nova identitat vol reforçar el seu posicionament.

El director general, Joan Montaner, ha explicat que "les empreses no necessiten simplement més serveis, sinó col·laboradors que entenguin els seus reptes i sàpiguen connectar les solucions adequades".

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