Mònica Sales es reuneix amb Puigdemont a Bèlgica per "consolidar" a Junts com a alternativa al PSC

BARCELONA 20 des. (EUROPA PRESS) -
La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, s'ha reunit aquest dissabte amb el líder del partit, Carles Puigdemont, a Waterloo (Bèlgica) amb l'objectiu d'encarar els reptes del 2026 per "consolidar" a la formació com a alternativa al PSC.
En un missatge a X recollit per Europa Press, Sales ha criticat la gestió del Govern del president de la Generalitat, Salvador Illa, al que ha acusat d'"adormir la nació i ser incapaç de liderar per donar resposta als problemes dels catalans".
També ha expressat la seva esperança en què el proper any pugui ser també el de la tornada a Espanya de Puigdemont, un fet que augura que suposaria "un revulsiu per al país i per recuperar el camí cap a la independència".