Mónica García veu un "estil trumpista" en Ayuso i li retreu que la sanitat no és la seva prioritat

BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanitat, Mónica García, ha criticat que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, té un "estil trumpista", en referència a l'expresident dels EUA Donald Trump, que no ajuda a que els ciutadans confiïn en la política, i també li ha retret que la sanitat no sigui una de les prioritats del seu govern.

En una entrevista d'aquest divendres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, també s'ha referit al model de sanitat madrileny, sobre el qual ha dit que és un dels que "està més a la cua en inversió en sanitat", segons les seves dades.

"Clarament, per al Govern de la Comunitat de Madrid, la sanitat no és una prioritat", ha assegurat García, que ha afegit que la mobilització de diferents marees blanques demostra que els ciutadans no comparteixen el model d'Ayuso.