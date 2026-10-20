Mónica García renuncia a incorporar-se a la llista de Front Ampli

MADRID 20 oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha anunciat que no concorrerà a la llista de Front Ampli de cara a les eleccions generals del 29 de novembre, si bé continuarà com a candidata de Més Madrid en els comicis autonòmics del mes de maig.
Segons ha comunicat la mateixa ministra en unes declaracions a 'El País', ha pres la decisió de renunciar a Front Ampli després d'una "profunda reflexió" en anteposar "el bé comú a l'interès personal".
El cap de llista per Madrid és el portaveu adjunt a l'Assemblea Emilio Delgado, i García defensa que el segon lloc sigui per a la diputada al Congrés Tesh Sidi, "un dels perfils que poden representar Més Madrid en la coalició i conjuminar més voluntats de l'electorat progressista".
En plenes negociacions per a la configuració de Front Ampli, Més Madrid va proposar Emilio Delgado per encapçalar la llista per Madrid al Congrés, seguit de la líder del partit i ministra de Sanitat, Mónica García.
El partit també va proposar altres noms com el de la mateixa Tesh Sidi o el portaveu adjunt de la formació a l'Ajuntament de Madrid, Eduardo Rubiño, mentre que per Barcelona, la candidata de Front Ampli a la presidència del govern serà Ada Colau.