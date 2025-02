Mónica García no creu que els metges estiguin mal pagats: Cobren "el mateix que un ministre de mitjana"

BARCELONA 28 febr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanitat, Mónica García, no considera que els metges a Espanya estiguin mal pagats, ja que "un metge cobra el mateix que un ministre de mitjana i estem en el percentil 99 dels professionals més ben pagats d'aquest país".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest divendres a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press en preguntar-li sobre la posició d'una part del col·lectiu en relació amb la vaga estatal a causa de l'Estatut Marc de Sanitat: "Dels 5 sindicats que hi ha representats en la taula, només és un el que ha manifestat disconformitat amb aquest estatut, que insisteixo, està en diàleg, està en procés", ha dit.

Ha insistit que no es plantegen fer un únic estatut per als metges, i en referència a les crítiques per l'exclusivitat d'alts càrrecs, ha reiterat que els càrrecs directius i els que tinguin alguna responsabilitat haurien de tenir una "dedicació exclusiva a la pública"; sobre l'obligació els metges residents d'estar 5 anys en la sanitat pública, ha obert la porta a negociar aquesta exclusivitat.

LLEI ANTITABAC I MENORS I ALCOHOL

Preguntada sobre si creu que s'ha de prohibir el tabac a platges i terrasses, ha expressat que els espais lliures de fum s'han d'"anar ampliant" i ha apuntat que espera que aquest any es pugui portar la llei a votació al Congrés.

"S'està començant a veure un moviment social o una reflexió social en la qual no hi ha alcohol moderat, es diu que no és bo de cap manera, però bé, el que sí és veritat és que també s'està introduint l'alcohol com un element que ja no és normalitzable, que ja no és banalitzable", ha dit sobre la relació de les noves generacions amb l'alcohol.