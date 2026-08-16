Mónica García nega que Ceuta visqui un "col·lapse sanitari" i xifra en 5.800 els migrants atesos durant la crisi

Gabriela Sardá Núñez - Europa Press
MADRID, 16 ago. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha negat que Ceuta visqui un "col·lapse sanitari", si bé ha reconegut que hi ha àrees "especialment tensionades" com urgències o plantes de medicina internes i quirúrgiques, alhora que ha xifrat en 5.800 els migrants que s'han atès en els últims 15 dies, després de l'inici de la crisi migratòria de finals de juliol.
En una compareixença als mitjans després de reunir-se amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la ministra ha traslladat a la ciutat que "cap de les consultes i assistències sanitàries s'han suspès", i ha dit que "hi ha un risc epidemiològic moderat per als migrants i baix pels ceutins".
García ha explicat que els principals riscos estan vinculats amb la salubritat per a les persones migrants "que són les que poden tenir un accés més gran a determinades malalties infeccioses que fins ara han estat contingudes" i ha demanat al Govern de Ceuta que cedeixi més espais a la ciutat per atendre'ls.
La ministra ha indicat que, de les 5.800 persones migrants ateses en els últims 15 dies, 3.500 s'han repartit en atenció primària i 2.300 en hospital.
Així mateix, el primer dia es van atendre 1.149 migrants, i al llarg de les setmanes la pressió "ha anat disminuint un 70%", amb "una mitjana d'unes 300 persones ateses al llarg dels diferents dies que ha anat variant entre 200 i 400".
La titular de Sanitat ha dit que la situació està situada en el nivell 1 de la Guia per a l'Elaboració de Planes de Catàstrofes en Hospitals de l'INGESA. "No hem hagut de demanar més reforços, no hem demanat a la resta de les comunitats", ha afegit, per després incidir que no s'han hagut de suspendre vacances a Sanitat, com sí ha ocorregut en l'Exèrcit i en els guàrdies civils.
També ha reconegut la labor dels sanitaris i servidors públics. "Si no hi ha hagut col·lapse en el nostre sistema sanitari, és gràcies als professionals", ha apuntat.
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