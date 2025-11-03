Mónica García sobre la dimissió de Mazón: "Acaba de posar veu i rostre a la indignitat política"

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha valorat aquest dilluns la dimissió del ja president en funcions de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón: "Acaba de posar veu i rostre a la indignitat política", i ha afirmat que el seu discurs és una altra humiliació a les víctimes, textualment.
En una entrevista de la Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha expressat que el discurs de Mazón "l'hi podria haver escrit tranquil·lament la senyora Ayuso" per la victimització personal i la suposada campanya contra ell que al·lega, fent un paral·lelisme amb la presidenta de la Comunitat de Madrid i les seves paraules sobre l'objecció de consciència dels metges amb l'avortament.
García suposa que Mazón ha pactat el discurs amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, per la qual cosa considera que la compareixença d'aquest dilluns s'ha fet amb l'aprovació del líder popular, a més de Vox, els qui ha acusat de ser-ne "connivents" durant un any.