Mónica García, sobre el cas Santos Cerdán: "Que caigui qui hagi de caure"

SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)

La Ministra de Sanitat, Mónica García, ha assegurat aquest dilluns que comparteix la preocupació de la ciutadania sobre el cas Santos Cerdán: "Que caigui qui hagi de caure, maleïts siguin tots els corruptes".

En unes declaracions a la premsa després d'un acte a Sant Boi de Llobregat (Barcelona), García ha recordat que Més Madrid ha presentat una iniciativa perquè també compareguin les empreses que surten en els informes de l'UCO, com ara Acciona.

Preguntada per una hipotètica imputació del PSOE per finançament il·legal, ha dit que cal esperar, perquè el que hi ha actualment són "tres o quatre corruptes" que estan, textualment, embrutant el bon fer de tota la gent honesta que es dedica a la política.

"Mentre coneixem totes les informacions, el Govern central ha de continuar treballant", ha insistit la ministra, que reconeix que un dels aspectes que més amoïna la ciutadania és, a parer seu, com continuen oberts aquests forats a la corrupció al cor de les institucions.

"Maleeixo tots els Santos Cerdán, tots els González Amador, tots els que cobren comissions, tots els que no poden justificar els seus sobres, tots aquells que fan de la política un lloc que no és el lloc real al que ens dediquem el 99% dels servits públics", ha afirmat.