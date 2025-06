Mónica García i Ayuso protagonitzen una topada i han de ser separades

BARCELONA 6 juny (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanitat, Mónica García, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han tingut una topada durant la Conferència de Presidents, abans de la salutació institucional, segons han assegurat fonts de l'entorn de la líder de Més Madrid.

Abans de la fila de salutacions protocol·lària en la qual el rei Felip VI ha encaixat la mà amb les autoritats, García hauria anat a saludar "amb normalitat institucional" a Ayuso, ja que malgrat les seves diferències, segons el seu entorn, "per sobre de tot estan les regles mínimes d'educació i cortesia".

Aleshores Ayuso li hauria girat la cara i hauria dit alguna cosa com "saludaras una assassina?", al que la titular de Sanitat ha respost amb sorpresa: "Perdona?". Aleshores, sempre segons l'equip de Mónica García, Ayuso s'ha dirigit "molt nerviosa, inquieta i agressiva" a la ministra de Sanitat, retraient-li que li hagués dit "assassina" per les morts a les residències de gent gran durant la pandèmia.

AYUSO ESTÀ NERVIOSA

"Una cosa que, com es pot demostrar amb hemeroteca, Mónica mai ha fet. I per això li ha respost que és mentida i que no hauria de mentir així", comenten fonts de Més Madrid, que han detallat que han hagut de ser separades per membres de l'equip de protocol presents a la Conferència de Presidents.

La mateixa Mónica García, a través del seu compte d'X, ha remarcat que ha saludat amb l'"educació institucional que correspon" la presidenta madrilenya i que la reacció d'aquesta ha estat, segons ha dit, "desproporcionada i reveladora". "Mai l'hi he dit assassina. Només demostra estar nerviosa per les imputacions i cada vegada més encerclada per la investigació de les 7291 persones grans abandonades a les residències de Madrid", ha incidit García.

LA INTERVENCIÓ DE MÉS MADRID

De la seva part, fonts de la Comunitat de Madrid han assegurat que la presidenta Díaz Ayuso estava donant la mà i saludant "protocol·làriament" tots els ministres del Govern en la Conferència quan se li ha acostat la ministra de Sanitat, Mónica García, i aquesta ha volgut donar-li dos petons.

Segons expliquen aquestes mateixes fonts, Ayuso li ha ofert la mà a la titular de Sanitat i li ha preguntat si "encara pretenia fer-li un petó a una assassina després del que Més Madrid va dir ahir a l'assemblea i que allò no té perdó".

Ja que, precisament, durant el ple d'aquest dijous a l'Assemblea madrilenya, des de Més Madrid van acusar el govern d'Ayuso d'haver dut a terme "un pla macabra que condemnaria a morir 7291 persones grans". "Vostès no solament van signar el protocol de la vergonya, vostès van signar sentències de mort que van condemnar a morir indignament les persones a les residències", van incidir.