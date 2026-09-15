Mònica Gallardo, nova diputada de Junts al Parlament en substitució d'Anna Navarro

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Mònica Gallardo serà nova diputada de Junts al Parlament en substitució d'Anna Navarro, que va renunciar a l'acta a finals de juliol, després que la Mesa del Parlament hagi pres nota de l'adquisició de la plena condició de diputada de Gallardo aquest dimarts, ha informat la cambra en un comunicat.
Segons va explicar Junts, la renúncia de Navarro es deu a motius personals i professionals, tot i que continua formant part de la permanent i la direcció executiva del partit.
La Mesa, en la reunió d'aquest dimarts, també ha admès a tràmit una sol·licitud presentada per Junts perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui en el ple per donar explicacions sobre la "crisi política" del Govern.