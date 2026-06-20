Moncloa veu en l'ordre de Peinado sobre Begoña Gómez "la persecució i l'obsessió" del jutge

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 20 juny (EUROPA PRESS) -
Moncloa ha afirmat que la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir judici oral amb jurat a Begoña Gómez "constata la persecució, l'obsessió i la desproporció" d'un magistrat que ha dut a terme una instrucció "que manca de tot sentit jurídic i que només atén motius polítics".
Fonts de Moncloa han reaccionat així aquest dissabte a la decisió de Peinado de retirar el passaport a la dona del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i a la prohibició de sortir d'Espanya i l'obligació de comparèixer cada 15 dies per signar en seu judicial.
Peinado sosté que, encara que estigui acompanyada o custodiada per les forces de seguretat per ser dona de Sánchez, "no hi ha dubte" que aquests agents en un moment determinat poden, bé per iniciativa pròpia o seguint ordres dels seus superiors jeràrquics, ser precisament "els qui col·laborin en l'acció o accions que es duguin a terme per facilitar una possible fugida, que faci impossible que l'acusada es trobi a la disposició de la justícia".
"L'acusació que el jutge Peinado fa contra la Policia Nacional és només un altre exemple del despropòsit a què assistim", han afirmat sobre aquest tema fonts de Moncloa.
En una interlocutòria de 84 pàgines publicada aquest dissabte el magistrat acorda aquestes mesures també per a la seva assessora, Cristina Álvarez, "durant el temps que duri la tramitació d'aquesta causa i fins que sigui dictada una resolució ferma".
Pren aquesta decisió després de l'audiència preliminar celebrada dilluns en els jutjats de la Plaça de Castella de Madrid, on les acusacions populars liderades per l'organització Hazte Oír van mantenir les seves peticions sobre les mesures cautelars esmentades.
El jutge instructor atribueix a Gómez i la seva assessora presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
El jutge envia a judici igualment al tercer investigat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, per suposats delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis, si bé no acorda mesures cautelars sobre ell.