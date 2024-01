La Moncloa diu que respectarà la decisió de l'Audiència Nacional sobre el cas Tsunami

MADRID, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

El Govern central ha afirmat que "per descomptat" respectarà la decisió final de l'Audiència Nacional sobre el cas Tsunami, que investiga l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per un suposat delicte de terrorisme. La Moncloa fa aquestes declaracions després de les crítiques contra el magistrat Manuel García-Castellón de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

Segons indiquen fonts governamentals, l'executiu espanyol ha demostrat el seu respecte institucional pel poder judicial, la separació de poders i la independència de jutges i magistrats en la seva tasca. Afirmen a més que el Govern central respecta "sempre" les decisions judicials "tot i que, de vegades, no en comparteixi algunes".

"En el cas Tsunami, les decisions del magistrat van ser recorregudes pel fiscal del cas, per la qual cosa la consideració jurídica dels fets esdevinguts com a terrorisme estan pendents de recurs davant la mateixa Audiència Nacional. Aquest debat jurídic es resoldrà pels òrgans judicials i el govern respectarà, per descomptat, la decisió final que s'adopti", assenyalen.

Aquestes declaracions es produeixen hores després que la vicepresidenta Ribera ha afirmat que García-Castellón té "certa inclinació" a pronunciar-se en "moments polítics sensibles", ja que el jutge ha insistit en la tesi terrorista en relació amb la causa sobre Tsunami Democràtic, segons va indicar en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press.

En tot cas, el Govern central es defensa i assegura que l'intervencionisme en el poder judicial a Espanya el practica el PP, amb el "segrest" del Consell General del Poder Judicial, que fa cinc anys que està amb el mandat caducat, "o l'intent de "controlar la sala segona del TS per darrere", com van manifestar en el seu moment dirigents del PP", afegeixen.

Finalment, asseguren que defensaran jutges i magistrats "de qualsevol ingerència en la seva feina, també dels intents de fer-ho del PP".