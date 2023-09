La Moncloa es desmarca del viatge de Yolanda Díaz a Brussel·les per reunir-se amb Puigdemont

MADRID, 4 set. (EUROPA PRESS) -

L'ala socialista del Govern central es desmarca del viatge que la vicepresidenta segona i ministra de Treball en funcions, Yolanda Díaz, ha fet a Brussel·les per reunir-se amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en el marc d'una possible investidura del president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez.

Segons han indicat fonts de La Moncloa a Europa Press, Díaz assistirà a la reunió amb Puigdemont --avançada per 'El Debate'-- i es durà a terme aquest dilluns al matí en nom de Sumar i no representa el PSOE.

A més a més, indiquen que la part socialista de l'executiu espanyol no va ser informada del viatge fins diumenge a última hora de la nit i per tant són "fets consumats", segons traslladen.

En la mateixa línia indiquen que "no hi ha res acordat" i que el PSOE segueix la seva via i per tant subratllen que aquesta reunió entre Díaz i Puigdemont no té "res a veure" amb ells.