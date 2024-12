La Moncloa defensa que Begoña Gómez utilitzés la seva assistenta per a activitats privades

MADRID 15 des. (EUROPA PRESS) -

El Govern central ha admès que la dona del president, Begoña Gómez, va utilitzar l'ajudant que té assignada a La Moncloa perquè l'assistís en activitats privades i defensa que fos així, en vista de l'ús d'aquesta figura que han fet les cònjuges d'anteriors caps de Govern central, segons traslladen fonts de La Moncloa.

Fins al moment el Govern central havia mirat d'esquivar l'assumpte i es limitava a assenyalar que totes les parelles dels presidents del govern havien comptat amb un ajudant que exerceix funcions "d'organització i logístiques", però no aclarien si l'assistent de Begoña Gómez es va cenyir a aquestes tasques.

Així ho va assenyalar la portaveu de l'executiu, Pilar Alegría, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres del passat 28 de novembre qui, malgrat ser interrogada fins a en tres ocasions, no va concretar si les activitats atribuïdes a l'ajudant de Gómez, Cristina Álvarez, estan dins del tipus de funcions "d'organització, logístiques i d'assessorament".

VA SOL·LICITAR FONS A EMPRESES

Segons consta en la causa instruïda pel jutge Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i intrusisme, Cristina Álvarez va sol·licitar fons a empreses per a la càtedra extraordinària de Transformació Social Competitiva que dirigia la dona de Sánchez.

A més, l'assistent va fer gestions amb la Universitat Complutense de Madrid mentre Gómez codirigia un màster, tal com queda reflectit en diversos correus electrònics que formen part de la causa. Per aquests fets, el jutge Peinado l'ha cridat a declarar com a testimoni divendres vinent, 20 de desembre.

Álvarez ja va acudir a comparèixer en la comissió d'investigació al Senat sobre totes les ramificacions de l'anomenat cas Koldo, però es va acollir al seu dret a no declarar perquè la causa per la qual se la va interrogar està judicialitzada.

NO HI HA IRREGULARITAT

Ara fonts de La Moncloa admeten obertament que Cristina Álvarez va assistir la dona de Sánchez en les seves activitats particulars i ho defensen. En aquest sentit recorren a la comparació amb l'ajudant de la dona de l'expresident Mariano Rajoy (PP) que segons indiquen, l'ajudava en temes personals del dia a dia com ara compres en tendes de roba. D'aquesta manera posen en qüestió que la manera d'actuar de la dona de Rajoy sigui més adequada que la de Gómez.

Les fonts consultades, a més, resten importància a les gestions fetes amb empreses privades i amb la UCM i consideren que no constitueixen cap irregularitat, en línia amb el que defensa el Govern central, que repeteix que el temps posarà les coses al seu lloc i demostrarà que no hi ha cas.

Apunten a més a la falta de regulació sobre el paper de la cònjuge del cap de l'executiu i es queixen de l'escrutini excessiu al qual, en la seva opinió, se sotmet Gómez. En aquest sentit, ironitzen en assenyalar que potser s'ha de decidir que la dona del president del Govern central no visqui a La Moncloa.

En la mateixa línia sostenen que el fet de comptar amb assistents és comú en totes les democràcies i apunten que hi ha països que tenen deu vegades més assessors d'aquesta mena dels que hi ha a Espanya.