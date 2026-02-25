Monbus incorpora 232 busos elèctrics i híbrids a Catalunya

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
Monbus ha incorporat 232 busos elèctrics i híbrids a Catalunya, en la seva estratègia per reduir emissions i contaminació acústica, i accelerar la transició cap a les zero emissions de diòxid de carboni, informa en un comunicat aquest dimecres.
Ha afegit que, a més de l'impacte mediambiental, la inversió "millora directament" l'experiència de viatge, amb serveis més confortables i accessibles.
Els nous busos operats per la companyia han estat fabricats per Mercedes i Yutong, i l'empresa ha explicat que és "pionera a Espanya" en la integració de la tecnologia del fabricant xinès.
D'altra banda, ha assenyalat que, a partir del pròxim octubre, els serveis de llançadora entre terminals dels aeroports de Madrid i Barcelona operaran amb flotes completament elèctriques i integraran sistemes intel·ligents de gestió per optimitzar els recorreguts.
Així mateix, Monbus ha reafirmat la seva estratègia de llarg recorregut basada en l'electrificació, la innovació tecnològica i la reducció progressiva d'emissions.