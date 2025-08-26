Monbus gestionarà el nou servei shuttle entre la T1 i la T2 de l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
Monbus ha resultat adjudicatària del nou servei de transport intern de l'Aeroport de Barcelona, que inclou la gestió del shuttle entre les terminals T1 i T2 i el transport des del pàrquing de treballadors, durant els propers quatre anys.
El servei estarà operatiu de forma ininterrompuda les 24 hores durant els 365 dies de l'any i aquest contracte "reforça el paper de la companyia com a operador de referència en entorns d'alta demanda", informa Monbus aquest dimarts en un comunicat.
El shuttle T1-T2, operatiu des d'aquest dilluns, facilita la connexió entre ambdues terminals per a passatgers i personal i Monbus coordinarà aquest servei des de la seva instal·lació en la Terminal T2, que compta amb una superfície de 15.000 metres quadrats.
La companyia assumirà l'operació amb una flota de 10 vehicles equipats amb diverses tecnologies que permetran "optimitzar els temps d'espera, millorar l'accessibilitat i oferir una experiència de transport més còmoda i segura".
Entre altres coses, un sistema permetrà portar un seguiment en temps real de la flota d'autobusos en funcionament, la qual cosa ajudarà a optimitzar les freqüències i horaris.