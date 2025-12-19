Molins signa un acord per comprar la portuguesa Secil per 1.400 milions

La companyia completarà la seva expansió geogràfica a Llatinoamèrica amb l'entrada a Brasil
MADRID, 19 des. (EUROPA PRESS) -
Molins ha aconseguit un acord amb el grup inversor portuguès Semapa per a l'adquisició, per 1.400 milions d'euros, del 100% del capital social de la també portuguesa Secil, que posseeix, directa o indirectament, els negocis i actius de materials de construcció.
Amb seu a Lisboa, Secil és una companyia de materials i solucions per a la construcció present en vuit mercats, amb una sòlida notorietat de marca i un reconegut historial de creixement i creació de valor, segons ha destacat aquest divendres l'empresa catalana a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Molins ha detallat en un comunicat que l'operació representa una "fita rellevant" en la seva estratègia de creixement rendible i sostenible, en reforçar la seva presència a Europa i completar la seva expansió geogràfica a Llatinoamèrica amb l'entrada al Brasil, l'únic gran mercat de la regió en el qual Molins encara no estava present.
La transacció, valorada en 1.400 milions d'euros, es preveu que aporti una contribució immediata i sostinguda als resultats des del primer any, recolzada en un important potencial de sinergies, una sòlida contribució als beneficis i una robusta generació de caixa.
El conseller delegat de Molins, Marcos Cela, ha afirmat que aquest acord constitueix una fita clau en l'estratègia de la companyia: "Secil aporta una sòlida presència internacional i una forta cultura arrelada en el seu llegat industrial familiar, amb valors que compartim profundament", ha destacat.
Per la seva banda, el conseller delegat de Semapa, Ricardo Pires, ha assenyalat que Secil forma part dels orígens del grup: "Aquesta operació és un pas estratègic que ens permet reforçar la nostra capacitat d'invertir, innovar i accelerar l'estratègia que hem vingut implementant", ha afegit.
ES TANCARÀ ENTRE GENER I MARÇ DE 2026
En aquest context, Molins finançarà l'operació amb una combinació de caixa disponible i fons procedents d'un crèdit sindicat, a més d'una emissió de bons.
L'empresa lusitana ocupa més de 2.900 professionals i ha registrat unes vendes, en els últims dotze mesos, per un import de 740 milions d'euros.
L'operació, subjecta a les condicions precedents habituals, es preveu que es tanqui durant el primer trimestre de 2026 i que la seva conclusió sigui comunicada al mercat en la presentació trimestral posterior, incloent els corresponents impactes financers.