Molins obté la certificació de Top Employer 2025

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
Molins ha obtingut la certificació de Top Employer 2025, que els reconeix com "una de les millors empreses per treballar a Espanya", informa en un comunicat aquest dijous.
La certificació és atorgada per Top Employer Institute i valora el compromís constant de millorar l'entorn laboral i els alts estàndards en la gestió de persones.
La 'chief people officer' de Molins, Eva González, ha explicat que aquest segell "reflecteix la feina i el compromís de tot l'equip de Molins per continuar impulsant una cultura corporativa centrada en les persones".