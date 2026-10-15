Molins inaugura als EUA la seva primera planta productiva amb la marca Escofet

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Molins ha inaugurat la seva primera planta productiva als Estats Units amb la marca Escofet, situada a Elk City (Oklahoma), informa en un comunicat aquest dijous.
L'obertura permet a l'empresa ampliar la capacitat industrial internacional en l'àmbit de les solucions per al paisatge urbà i reforça l'estratègia de produir cada cop més a prop dels mercats en els quals opera.
La fabricació local permetrà reduir els terminis de lliurament i optimitzar la logística, a més de facilitar una resposta més àgil a les necessitats específiques dels projectes als Estats Units i el Canadà.
Actualment, el mercat nord-americà representa el 6% de la facturació d'Escofet i l'objectiu de la nova planta, juntament amb el desenvolupament progressiu del negoci al país, és que arribi al 30%.
El conseller delegat de Molins, Marcos Cela, ha explicat que aquesta obertura s'emmarca en l'aposta pel creixement internacional: "Amb aquesta nova fàbrica acostem la nostra capacitat productiva als nostres clients i enfortim la nostra competitivitat".