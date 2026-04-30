Molins guanya 49 milions en el primer trimestre, un 2% més

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
Molins va tancar el primer trimestre de l'any amb un benefici de 49 milions d'euros, un 2% més que el mateix període de l'any anterior, segons figura en la documentació remesa aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Les vendes van ser de 268 milions, un 8% més, mentre que l'ebitda es va situar en 54 milions, un 4% interanual més, i l'empresa ha assenyalat que aquests resultats no inclouen Secil, que es consolida a partir del passat 31 de març.
L'empresa ha destacat el seu "sòlid acompliment operatiu", que ha dit que s'ha recolzat en la disciplina comercial, la millora de l'eficiència i la contribució d'adquisicions selectives.
Ha afegit que la gestió de preus i la incorporació de nous negocis va compensar l'impacte de la climatologia a Espanya i Portugal i l'efecte desfavorable dels tipus de canvi, especialment a l'Argentina.
La companyia ha explicat que el flux de caixa va ser de 37 milions i que, després del tancament de la compra de Secil, el deute financer net era de 1.400 milions a tancament del mes de març, ja que l'operació es va finançar mitjançant un préstec a llarg termini de 680 milions i un préstec pont de 500 milions.