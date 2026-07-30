Molins guanya 111 milions fins al juny, un 16% més

BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -
Molins va tancar el primer semestre amb un benefici net de 111 milions d'euros, un 16% més que el mateix període del 2025, segons els resultats publicats aquest dijous en la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Les vendes van augmentar fins als 751 milions, un 50% més, i Molins afirma que aquests resultats es recolzen "en la disciplina de preus, les iniciatives d'eficiència operativa i la contribució de les adquisicions, inclosa Secil des del segon trimestre", informa en un comunicat.
L'ebitda va assolir els 164 milions, un 66% més, i el marge ebitda va millorar en 2,1 punts percentuals, fins al 21,9%, mentre que l'ebitda ajustat va pujar fins als 237 milions, un 48% més.
Molins destaca que l'evolució es va recolzar en la contribució de les joint ventures, especialment Mèxic.
BENEFICI PER ACCIÓ
El benefici per acció va augmentar un 16%, fins als 1,67 euros per acció, i el flux de caixa lliure va ser de 117 milions d'euros en el primer semestre.
El deute financer net es va situar en 1.341 milions a tancament de juny, "reflectint principalment l'adquisició de Secil a finals del primer trimestre".
El conseller delegat de la companyia, Marcos Cela, ha destacat que aquest primer semestre "representa una fita estratègica".
"Hem obtingut uns sòlids resultats, millorant marges en un entorn exigent, i hem incorporat per primera vegada la contribució de les operacions de Secil, una adquisició que reforça el nostre perfil com una companyia més diversificada i equilibrada", ha afegit.
A més a més, considera que l'inici de la cotització en el Mercat Continu és "un pas rellevant" en la seva trajectòria com a cotitzada, i que contribueix a reforçar la seva visibilitat en els mercats de capitals.