Molins convoca la junta general d'accionistes per aprovar els comptes i la renovació del consell

ORIOL PAGES / CEMENTOS MOLINS - Arxiu
BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de Cementos Molins ha convocat la seva junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà el pròxim 26 de juny a les 12 hores del migdia, per aprovar els comptes anuals de l'exercici 2025 i la renovació i el nomenament de consellers.
L'òrgan també ha acordat possibilitar l'assistència de manera telemàtica en la junta, que se celebrarà a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), amb la possibilitat que la convocatòria passi al 27 de juny, ha informat aquest divendres en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
L'ordre del dia inclou així l'aprovació dels comptes anuals i consolidats i l'informe de gestió per a l'últim exercici i l'aprovació de la gestió del consell d'administració, de les seves comissions i del conseller delegat.
També s'aprovarà la renovació del consell d'administració, amb la reelecció de diversos consellers i el nomenament d'altres o la determinació de l'import màxim de la remuneració dels consellers per a l'exercici 2026.
Es reelegirà l'auditor de comptes de la societat, es durà a terme una votació consultiva de l'informe anual sobre remuneracions dels consellers corresponent a l'exercici 2025 i s'aprovarà la delegació de facultats per a la formalització i execució dels acords adoptats.