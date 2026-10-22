Molins completa les primeres inversions a través de la seva plataforma de capital de risc corporatiu

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
Molins ha completat les primeres inversions a través de la seva plataforma de capital de risc corporatiu, Molins Ventures, que va impulsar el març passat, informa en un comunicat aquest dijous.
En concret, ha fet una inversió directa a Methanol Reformer i un compromís d'inversió a Zacua Ventures, que han servit per engegar l'estratègia de la plataforma.
Molins Venture té l'enfocament a identificar i accelerar tecnologies capaces de transformar materials de construcció i edificació, millorar l'eficiència industrial i avançar en la descarbonització.
La plataforma preveu combinar tres modalitats: inversions directes en start-ups, inversions indirectes a través de fons especialitzats de capital de risc i coinversions amb altres empreses industrials.
Està previst que Molins Capital actuï com a soci industrial i client primerenc per a les empreses que tingui en cartera, a més d'oferir accés a l'experiència tècnica i sectorial de Molins, a les seves capacitats d'innovació i enginyeria, a més de les instal·lacions de prova.