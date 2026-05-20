Molins completa una emissió de bons per 500 milions després de la compra de Secil

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
Molins ha completat una emissió de bons, a través de la seva filial Molins Finance, per un import de 500 milions d'euros de deute sènior 'unsecured' que vencerà el 2033 i un cupó fix del 5,5% anual, i que serviran per fer costat a l'estratègia de finançament a llarg termini de l'empresa després de l'adquisició de Secil, informa en un comunicat remès aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En concret, els bons reforçaran l'estructura de capital, el perfil de liquiditat i la flexibilitat financera de Molins, i permetran el reemborsament íntegre del préstec pont utilitzat per finançar parcialment la compra de l'empresa lusitana, completada a finals del primer trimestre del 2026.
Actualment, Molins compta amb una qualificació creditícia de BB/BB amb perspectiva estable per part de S&P Global Ratings i Fitch Ratings, i els bons cotitzen a la Borsa de Luxemburg.
La companyia ha afirmat que l'operació va generar "una demanda molt sòlida per part dels inversors", la qual cosa reflecteix la confiança en el model de negoci de Molins, el seu perfil financer i l'estratègia de creixement a llarg termini.
A tancament del 2025, l'empresa va registrar un benefici net de 185 milions d'euros, un 1% més que l'any anterior, i una facturació de 1.368 milions d'euros.