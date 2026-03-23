Molins completa la compra del 100% de la portuguesa Secil

Molins i Semapa van tancar l'acord per 1.400 milions el 2025
BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -
Molins ha completat l'adquisició del 100% de la companyia portuguesa Secil al grup industrial també portugès Semapa, després de complir-se les condicions habituals per al tancament de l'operació anunciada al desembre de 2025, informa en un comunicat aquest dilluns.
Secil és un proveïdor de materials de construcció i solucions constructives que va registrar uns ingressos de 751 milions d'euros el 2025 i un Ebitda de 195 milions d'euros.
Molins i Semapa van arribar l'acord per a la compra de Secil a la fi de 2025 per un import d'1.400 milions d'euros.
MAJOR PRESÈNCIA A PORTUGAL I ENTRADA AL BRASIL
El ceo de Molins, Marcos Cela, ha destacat que completar aquesta operació impulsa la transformació de la companyia i li permet "avançar cap a una organització més eficient", al mateix temps que expandeix la seva presència internacional i la seva escala industrial.
L'empresa ha destacat que aquesta operació els permet reforçar la seva presència a Portugal i ampliar el seu posicionament a Llatinoamèrica amb l'entrada a Brasil, un mercat que considera rellevant per al creixement futur.
Així mateix, assenyala que l'adquisició contribueix a "una major diversificació geogràfica i reducció de l'exposició a la volatilitat de les divises".