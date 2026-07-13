Molins comença a cotitzar en el mercat continu aquest dilluns

MADRID 13 jul. (EUROPA PRESS) -
Molins ha anunciat que comença a cotitzar en el mercat continu i a la Borsa de Madrid aquest dilluns 13 de juliol en un document remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La junta general ordinària de l'empresa va aprovar a finals de juny sol·licitar l'admissió a negociació de la totalitat de les seves accions a la Borsa de Madrid, mantenint alhora l'actual cotització a la Borsa de Barcelona, i impulsar la seva inclusió en el Sistema d'Interconnexió Borsària Espanyol (SIBE o mercat continu).
L'objectiu de la companyia, que fins ara cotitzava en el mercat de ròdols de Barcelona, és canalitzar tota la negociació del capital social a través del mercat continu i reforçar així la liquiditat del valor i alinear la seva negociació amb els estàndards del mercat borsari espanyol.
L'empresa ha explicat que l'admissió a negociació té l'objectiu de "reflectir l'actual escala de l'empresa", a més del seu perfil i la seva presència a llarg termini en el mercat, ja que va començar a cotitzar el 1942 i té un valor de mercat de 2.500 milions d'euros.
Per tot plegat, ha afirmat que la inclusió en el mercat continu és "un pas natural" en l'evolució de l'empresa, que permetrà que les accions siguin negociades a les principals plataformes.