Molins adquireix el 100% de Pavimentos Industriales Pavirat i Lithium Concrete

BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -
Molins ha anunciat l'adquisició del 100% de Pavimentos Industriales Pavirat, S.L. i Lithium Concrete, S.L., companyies especialitzades en l'execució de paviments industrials de formigó i paviments d'alta planimetria, informa en un comunicat aquest divendres.
Fundada el 2014, Pavimentos Industriales Pavirat compta amb una trajectòria centrada en el disseny i la construcció de sistemes de paviments de formigó d'altes prestacions, operant en tot el mercat espanyol.
Per la seva banda, Lithium Concrete, creada el 2019, està especialitzada en solucions tècniques de paviments continus de magnesita per al sector industrial, decoratiu i de rehabilitació.
L'Executive Vice President Cement & RMC Spain & Mexico de Molins, Salvador Fernández, ha destacat que aquesta adquisició reforça les capacitats de l'empresa en solucions de paviments industrials i permet "avançar en l'estratègia de creixement en l'àmbit de l'aplicació de paviments".
"La incorporació d'equips amb gran especialització tècnica ens permetrà oferir un servei encara més complet als nostres clients", ha conclòs.