Mohedano (FPCAT) proposa que l'FP sigui una secretaria de la Conselleria d'Universitats

L'FP té avui unitats en 4 conselleries: "És ineficient"

BARCELONA, 28 març (EUROPA PRESS) -

El president de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals (FPCAT) de la Generalitat, Fabian Mohedano, ha proposat que la formació professional (FP) sigui una secretaria inclosa en la Conselleria de Recerca i Universitats.

En una entrevista d'Europa Press, ha explicat que actualment l'FP té les respectives unitats en les conselleries d'Educació, d'Empresa i Treball, de Presidència i d'Acció Climàtica, mentre que ell planteja que l'FP estigui "aglutinada" en una conselleria.

Segons ell, cal un lideratge únic de l'FP i que tot estigui estructurat dins una mateixa unitat administrativa i política, i veu "ineficient" el model actual.

"El model de governança actual ens ha ajudat a fer un pas endavant molt gran, però no n'hi ha prou", i ha defensat que l'FP no estigui en la Conselleria d'Educació, perquè s'ha d'assemblar més a l'empresa i menys a l'escola.

Mohedano considera que el model estatal, en el qual existeix un Ministeri d'Educació i Formació Professional, no és l'adequat per a Catalunya.

Preguntat per l'aval a la seva proposta, ha respost que hi ha una àmplia majoria conforme a integrar l'FP en una mateixa unitat, però que els diferents agents difereixen sobre com fer-ho.

"El que és evident és que els agents socials estan d'acord en què això no acabi a Educació. És el comú denominador que tenim. Prefereixen continuar com estem ara abans que tot acabi a Educació", ha dit.

PROGRAMES ELECTORALS

Mohedano ha demanat als partits que els seus programes electorals per a les catalanes del 12 de maig incloguin quina solució de governança proposen per a l'FP en la pròxima legislatura.

Ha considerat que el pròxim Govern "ha de continuar aprofundint en el model d'institucionalització del sistema i, per tant, d'integració de totes les seves unitats administratives".

MÉS VISIBILITAT PER A L'FP

"Tothom sap el que és una facultat, el que és un crèdit universitari, però ningú no sap el que és un procés d'acreditació de competències, el que és un procés d'orientació o el que és la prospectiva: no hi ha coneixement", ha lamentat.

Per posar fi a aquesta falta de visibilitat, planteja simplificar aquests processos i també les estructures administratives, "fer-les més eficients i més comprensibles per al ciutadà i per a l'empresa".

Durant el curs 2022-23, unes 40.000 empreses van participar en l'ecosistema de pràctiques i estades formatives, i ha augurat que continuaran augmentant si es fa més pedagogia: "A l'FP li ha faltat explicar-se millor".

Segons Mohedano, la nova secretaria també faria créixer el prestigi de l'FP i la voluntat de les empreses de participar-hi, ja que veurien que l'FP "forma part de la política pública de primer nivell".