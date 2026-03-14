Mohammed El Ghaidouni (Ucicat): "És trist fer política difamant a part de la societat catalana"

Afirma que "la diversitat religiosa cada vegada està molt més consolidada" a Catalunya
BARCELONA, 14 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (Ucicat), Mohammed El Ghaidouni, ha manifestat en una entrevista a Europa Press que és "molt trist fer política difamant a una part de la societat catalana" en relació a discursos contra la seva comunitat.
Així s'ha expressat en ser preguntat per les declaracions de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, en Catalunya Ràdio en la qual va titllar de barbàrie el que recull l'Alcorà i va afirmar que clausuraria mesquites que difonen una interpretació literal de l'Islam.
El Ghaidouni, que ha participat aquesta setmana en la celebració de l'Iftar organitzat per la Fundació Ibn Battuta amb la col·laboració de la Ucicat i l'Institut Europeu de la Mediterrània en el Museu Marítim de Barcelona, ha afirmat que l'Islam significa la pau, la participació i el reconeixement de l'altre, "i quan es diu l'altre no ho defineix com a musulmà, l'altre, l'ésser humà en general".
De fet, explica que en el mes sagrat de Ramadà els musulmans es posen "en la pell del que pateixen milions i milions de persones a tot el món, que no poden menjar, que no poden beure" per falta de recursos.
Per El Ghaidouni, l'extrema dreta i Orriols han de "respectar el marc jurídic espanyol", i ha subratllat que els musulmans no demanen una cosa que no sigui això, doncs ells també tenen el deure respectar totes les sensibilitats i diversitats religioses, culturals i de creences.
Preguntat sobre si li preocupa l'auge d'aquests discursos, El Ghaidouni sosté que són "fàcils de comprar" quan la crisi econòmica copeja a la gent, que assimila el missatge que la culpa és l'immigrant.
RAMADÀ
El mes sagrat de Ramadà, explica El Ghaidouni, és un dels cinc pilars de l'Islam i tots els musulmans majors d'edat (amb capacitat de fer-ho) tenen el deure complir amb això.
Dejunar té com a principal objectiu fer reflexionar a l'individu i a la comunitat, amb la celebració d'oracions nocturnes en les mesquites: "Les persones donen molt més valor a l'ànima que al cos i consoliden aquesta potència que té l'ànima, perquè a través d'ella podem controlar els nostres desitjos, podem controlar la nostra conducta, podem, en definitiva, ser bons ciutadans en la nostra societat".
Preguntat sobre si s'enfronten a prejudicis per part de la resta de la societat, El Ghaidouni considera que "tothom ho veu com una cosa positiva", perquè forma part del compromís personal i no afecta a l'altre, al contrari, i la celebració de l'Ifar és un bon moment perquè la comunitat musulmana obri les seves portes a la resta de ciutadans que no tinguin aquest costum perquè la coneguin.
A Catalunya, afirma, "la diversitat religiosa cada vegada està molt més consolidada" i, de fet, en l'actualitat compta amb més de 350 llocs de culte que estan jugant un paper molt positiu a donar a conèixer aquesta pràctica religiosa a la resta de ciutadans i, per tant, està cada vegada més normalitzada en la societat catalana.
Preguntat sobre si és necessari que la capital catalana compti amb una mesquita, com en el cas de Madrid, sosté que és un debat obert des de fa molt temps i que seria "benvinguda, sempre que es construeixi amb els musulmans de Barcelona i que els diners no venja de fora".
PAU
Sobre la guerra entre Iran i Estats Units i Israel, El Ghaidouni lamenta que ho acabaran pagant els ciutadans i no els qui l'han declarat, per la qual cosa, preguntat sobre què desitjaria durant aquest mes sagrat, demana "que regni la pau en aquest món i a Catalunya, precisament".
Durant el seu discurs a l'Iftar, va assegurar que aquest any el mes de Ramadà coincideix amb un moment difícil, en el qual el llenguatge de la guerra torna a ocupar espais que haurien d'estar ocupats pel diàleg, la diplomàcia i l'entesa entre els pobles.
Va expressar que la guerra mai és la solució i que cada bomba que cau sobre una ciutat destrueix molt més que edificis, erosionant la confiança en la humanitat, i va traslladar el seu reconeixement "a la posició del govern d'Espanya i del president, Pedro Sánchez, que ha defensat una postura clara en favor del diàleg, de la diplomàcia i en contra de l'escalada bèl·lica".
El Ghaidouni va subratllar que el rebuig a la guerra és un acte de responsabilitat històrica i va advertir que el creixement de l'extrema dreta i dels discursos d'odi representen un desafiament per a la convivència democràtica: "No hi ha democràcia sense diversitat, no hi ha convivència sense respecte i no hi ha pau veritable sense justícia".