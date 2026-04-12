La moda genera a Catalunya un volum de negoci de més de 17.500 milions

BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -
El conjunt d'empreses de moda i pell a Catalunya acumulen un volum de negoci de 17.559 milions d'euros, en un sector compost per gairebé 1.000 companyies i que empra a 73.660 persones, segons l'estudi 'El sector de la moda i la pell a Catalunya' compartits per la Generalitat en un comunicat.
És un informe d'Acció (oficina per a la competitivitat empresarial de la Generalitat) juntament amb els clústers Modacc i Leather Cluster Barcelona: s'emmarca en la 37 edició de la 080 Barcelona Fashion, que es farà del 14 al 17 d'abril al Port Vell, amb desfilades de 26 marques i dissenyadors, entre altres actes.
Per volum de facturació, el gruix del sector ho formen 365 marques, que concentren 14.235 milions en vendes (81% de la facturació total del sector) i 60.800 treballadors (83%), detalla l'informe elaborat per Acció (oficina per a la competitivitat empresarial de la Generalitat) juntament amb els clústers Modacc i Leather Cluster Barcelona.
Altres 411 empreses productores acumulen un volum de negoci de 2.392 milions i empren a 9.700 persones; i 177 retailers generen 933 milions i empren a 3.100 treballadors.
GRANDÀRIA I PELL
Respecte a la grandària de les empreses del sector, les micro i petites empreses representen el 83% del total de la facturació i el 86% de l'ocupació, mentre que les startups han augmentat un 8% en els últims quatre anys, fins a les 79 companyies.
Dins del sector, la pell concentra 135 empreses amb una facturació conjunta d'1.100 milions d'euros, i que és un àmbit amb "dinàmiques pròpies", encara que estretament relacionat amb el sector de la moda a través de connexions en la cadena de valor.
INVERSIÓ
En els últims cinc anys, Catalunya és la cinquena regió a tot el món per inversió estrangera captada, i la tercera dins de la UE, amb un total de 124,6 milions d'euros recaptats entre 2021 i 2025, distribuïts en 19 projectes.
Els principals països inversors són Regne Unit amb 47,8 milions d'euros, Dinamarca i Itàlia amb 22,4 milions cadascun, França amb 15,8 i Estats Units amb 4,8, i les àrees que han concentrat aquestes inversions són vendes, màrqueting o logística i transport.
TENDÈNCIES I REPTES
Respecte a les tendències (tant oportunitats com a reptes), Acció considera que el sector estarà marcat per la desglobalització, l'impuls de la producció de proximitat, la inflació, majors costos logístics i cadenes de valor fragmentades o un consum "hiperracional i orientat al valor" dels productes.
En l'àmbit tecnològic, el document destaca que la IA serà "clau" en l'acceleració del disseny i automatització dels processos creatius; la realitat augmentada i virtual està transformant la relació entre marca, producte i client, i l'Internet de les coses (IoT) la qualitat dels processos industrials.
ESTRATÈGIA DE FUTUR
Per afrontar aquests canvis, l'estudi ha identificat estratègies de futur, com accelerar l'automatització i digitalització, reforçar el talent industrial i el relleu generacional o impulsar models de negoci responsables, circulars i amb traçabilitat.
També destaca la importància de posicionar Barcelona com un 'hub' híbrid de la moda, el sector audiovisual i altres àmbits creatius.