La Diada serà descentralitzada a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

La mobilització independentista del pròxim 11 de setembre per la Diada serà descentralitzada a les ciutats de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa, amb el lema consensuat 'Tornem als carrers'.

Segons fonts pròximes a l'organització de la Diada, el recorregut de la manifestació a la capital començarà a l'Estació de França i acabarà a Arc de Triomf i, a més de les manifestacions en aquestes cinc ciutats, es preveuen accions en altres punts del territori, amb l'objectiu que la mobilització tingui un caràcter transversal.

La Festa per la Llibertat que organitza Òmnium anualment tindrà lloc a Arc de Triomf, on culminarà la manifestació.

El lema 'Tornem als carrers', que es farà servir tant per a la convocatòria de la mobilització com a la capçalera de les manifestacions, ha estat consensuat per les entitats organitzadores de l'ANC, Òmnium, l'AMI, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN.

D'aquesta manera, l'eslògan 'Fem més curt el camí. Independència' de la nova samarreta de la Diada 2024 que va presentar recentment el cantautor i president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, se circumscriurà exclusivament a l'ANC i serà un subeslògan present en l'única samarreta que es comercialitzarà per la Diada.