La T-mobilitat permetrà carregar més d'un títol diferent alhora a partir de dimecres

Es podran posar dos títols a la targeta de plàstic i fins a cinc al mòbil

BARCELONA, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

Els usuaris del transport públic podran carregar a la T-mobilitat més d'un títol diferent alhora a partir de dimecres, i ho podran fer tant a la targeta personalitzada de plàstic com al mòbil.

Aquesta funcionalitat no estarà disponible per a les targetes de cartró, ja que estan pensades per a un ús menys freqüent del transport públic, segons ha informat aquest dimarts l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona en un comunicat.

Fins ara, els usuaris només podien tenir un segon títol de reserva idèntic al que estigués en ús, i ara podran tenir títols de diferents gammes o zones tarifàries.

Els usuaris podran tenir un màxim de dos títols diferents a la targeta de plàstic i fins a cinc al mòbil, i podran seleccionar quin volen fer servir en el moment de validar al transport públic.

COM CANVIAR DE TÍTOL?

El sistema sempre tindrà un títol seleccionat per defecte i, si es vol canviar a un altre títol, s'haurà de fer a través de l'aplicació mòbil o a les màquines d'autovenda.

Per evitar errors en les validacions, tant en el transbord com a la sortida o en cas d'inspecció, l'usuari haurà de mantenir seleccionat el títol utilitzat durant tot el trajecte.

VALIDACIÓ MÚLTIPLE

La targeta de plàstic no permetrà validar dos títols diferents de manera consecutiva en un mateix viatge, ja que, en fer-ho, es perdrà la informació de la primera validació.

En cas de fer servir el telèfon mòbil, sí que es podrà fer una validació múltiple i canviar de títol durant el trajecte a causa de la seva capacitat d'emmagatzematge d'informació.