El Mobile World Capital Barcelona eleva la valoració de les seves spin-offs fins als 107 milions el 2025

BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
El Mobile World Capital Barcelona ha tancat l'última edició del seu programa de transferència tecnològica The Collider amb una valoració total de la seva cartera de spin-offs de 107 milions d'euros el 2025, un 28% més que l'any anterior, ha informat l'entitat aquest dilluns en un comunicat.
En total, el programa ha tancat l'any amb 25 projectes incubats, 13 spin-offs actives i més de 20 milions d'euros d'inversió captats, dels quals l'aportació de la inversió privada ha estat de 12,7 milions d'euros i la del finançament públic de 7,5 milions d'euros.
El director de l'àrea de Transferència Tecnològica de Mobile World Capital Barcelona, Albert Mascarell, ha explicat que la xifra d'inversió privada el 2025 triplica l'aportació de l'any anterior, la qual cosa "és un senyal de la confiança dels inversors en les spin-offs deep tech i, en concret, en les companyies sorgides del programa The Collider".
"El 2025, no només vam augmentar la valoració de la cartera, sinó que vam consolidar una metodologia capaç d'identificar talent científic, transformar-lo en projectes viables i impulsar-lo fins al mercat amb garanties d'escalabilitat", ha afegit Mascarell.
En total, des que es va crear la cartera The Collider ha generat 223 llocs de treball d'alt valor i més de 54 milions d'euros de finançament per a les empreses del 'portfolio'.