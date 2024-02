El Mobile Social Congress obre amb una crítica a l'extracció de minerals per a la tecnologia

Bosch (Setem Catalunya) critica la llei europea de matèries primeres fonamentals



L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El Mobile Social Congress ha obert la IX edició amb una 'performance' sobre els efectes de l'extracció de minerals per a la tecnologia en el medi ambient i els drets humans, i que han representat davant l'entrada del Mobile World Congress (MWC) 2024, que ha començat aquest mateix dilluns al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

Han simulat el menjador d'un pis on tres membres d'una família fan servir elements electrònics --com un televisor, un telèfon mòbil i un ordinador--, i on s'han acostat set suposats miners, fins al punt d'acabar tots deu inerts per l'activitat extractiva, i després han llegit un manifest en català.

El Mobile Social Congress 2024 se celebra des d'aquest dilluns fins dissabte --l'MWC 2024, de dilluns a dijous-- i inclourà taules rodones, conferències, jocs familiars i la gravació del podcast 'Carne Cruda' en directe.

En unes declaracions als periodistes, la tècnica de Setem Catalunya Clàudia Bosch ha criticat que la llei europea de matèries primeres fonamentals "vol garantir la provisió d'aquestes matèries primeres per a Europa però no s'acompanya amb prou mesures per garantir els drets fonamentals i la sostenibilitat".

Ha augurat que la demanda d'aquests materials es multiplicarà en els pròxims anys per les polítiques de digitalització, i que la seva extracció també es farà a Europa: "Tenim casos de mines a Espanya que s'estan aprovant".

"S'està apostant moltíssim per augmentar l'extracció sense mirar quin impacte està tenint", perquè ha advertit que és una activitat altament contaminant, a més d'alertar que s'està flexibilitzant la legislació en aquest àmbit, i ha optat per reforçar l'economia circular.