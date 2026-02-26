El Mobile Social Congress criticarà el "colonialisme digital" en l'edició 2026

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El Mobile Social Congress, l'esdeveniment que vol proposar "una mirada alternativa" al model tecnològic dominant, centrarà en el colonialisme digital l'edició 2026, que se celebrarà entre el 4 i 6 de març al Canàdrom-Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica a Barcelona.
L'esdeveniment, impulsat per Setem amb el lema 'Descolonitzem la tecnologia' i que coincideix amb la celebració del Mobile World Congress (MWC), té l'objectiu d'analitzar com les "dinàmiques d'explotació, espoli i concentració de poder" es reprodueixen a partir de les tecnologies digitals, les infraestructures de dades i la IA, explica aquest dijous en un comunicat.
En aquest sentit, la portaveu del Mobile Social Congress, Claudia Bosch, ha afirmat que darrere els dispositius electrònics, les plataformes i la IA "hi ha cadenes globals de valor travessades per l'extractivisme, la precarietat laboral i la vulneració sistemàtica de drets humans".
Segons l'organització, aquesta problemàtica també genera expressions concretes a Catalunya, com la construcció de dos centres de dades d'hiperescala a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) que podran consumir el triple del consum elèctric anual al municipi actual i utilitzar fins a 2 milions de litres d'aigua al dia.
En aquesta edició, el congrés reunirà una vintena de ponents i més d'una desena d'activitats com presentacions, taules rodones o entrevistes, després d'una primera acció protesta el 2 de març, coincidint amb l'inici de l'MWC, per protestar per la participació d'Israel en el congrés i les vulneracions de drets humans a República Democràtica del Congo o el Sudan.