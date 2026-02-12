El Mobile Social Congress 2026 reunirà una vintena de ponents i una desena d'activitats

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
El Mobile Social Congress, l'esdeveniment que vol proposar "una mirada alternativa" al model tecnològic, reunirà en la seva pròxima edició el 2026 una vintena de ponents i més d'una desena d'activitats com presentacions, taules rodones o entrevistes, ha explicat aquest dijous en un comunicat.
En concret, el congrés impulsat per Setem tindrà lloc del 4 al 6 de març al Canòdrom - Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica a Barcelona, i coincideix amb la celebració del Mobile World Congress (MWC) al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, amb el lema 'Descolonitzem la tecnologia'.
"El Mobile Social Congress es reafirma com un espai de reflexió crítica i articulació col·lectiva, i ofereix una mirada diferent al model tecnològic dominant", explica el comunicat.
Enguany, el congrés posa el focus en el concepte de colonialisme digital amb l'objectiu d'"entendre com les dinàmiques històriques d'explotació i espoli es reprodueixen avui a través de la tecnologia", afegeix l'organització.
Així, l'esdeveniment començarà amb una acció protesta dilluns, 2 de març, que coincideix amb l'inici de l'MWC, juntament amb diferents col·lectius per protestar tant per la participació d'Israel al congrés tecnològic com per les vulneracions dels drets humans a la República Democràtica del Congo, el Sudan i Guinea-Bissau.