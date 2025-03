El Mobile comença aquest dilluns amb l'objectiu de superar els 101.000 visitants i la IA com a tema principal

Preveu generar un impacte econòmic d'entre 540 i 550 milions d'euros

BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -

L'edició d'aquest any del Mobile World Congress (MWC) a Barcelona començarà aquest dilluns amb el repte de superar els 101.000 visitants de l'any passat i amb l'aplicació de la intel·ligència artificial (IA) com a tema principal.

El congrés de telefonia s'allargarà fins al dijous 6 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, situat a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i preveu generar un impacte econòmic d'entre 540 i 550 milions d'euros al territori.

La trobada abordarà també l'evolució del 5G i s'hi podran veure innovacions com un programari que permet conduir de manera remota un cotxe situat a Finlàndia o un model a escala real d'un satèl·lit de Sateliot.

El congrés ocuparà tot el recinte de l'Hospitalet i l'espai 4YFN repetirà al MWC i reunirà start-ups, inversors i empreses per impulsar-ne el creixement als pavellons 8.0 i 8.1.

Així mateix, l'espai 'Talent Arena', promogut per la fundació Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), preveu reunir la comunitat internacional de desenvolupadors al recinte de Montjuïc durant les mateixes dates.

EXPOSITORS

El Mobile preveu congregar aproximadament 2.700 expositors de múltiples països i 1.200 conferenciants, dels quals el 40% seran dones, en una vintena d'escenaris.

Entre els expositors hi haurà empreses recurrents com Google, Huawei, Meta, Samsung, Microsoft o Xiaomi, i hi assistiran per primer cop Alibaba Cloud, Xina Unicom, Databricks o Indra, entre d'altres.

Quant a la representació catalana, la Generalitat promourà la participació de l'ecosistema digital català al congrés i acollirà 46 empreses i centres tecnològics al pavelló català de l'esdeveniment i 52 start-ups a l'espai 'Catalonia' del 4YFN.

OCUPACIÓ HOTELERA I VOLS

Quant a l'ocupació hotelera prevista pel Mobile, la ciutat de Barcelona ja compta amb 21.000 habitacions reservades, 1.000 més que l'any passat, i l'impacte i les reserves també s'allargaran fins al cap de setmana previ i posterior al congrés.

Per atendre aquesta demanda, les aerolínies que operen a l'Aeroport de Barcelona - El Prat han incrementat la seva oferta en un 9,8%, fins als 1.717.498 seients, des del divendres 28 de febrer fins al diumenge 9 de març.

ÚLTIMES DADES DEL 2024

L'edició de l'any passat va congregar 101.000 visitants de 250 països i va permetre crear fins a 9.200 ocupacions a temps parcial en el conjunt de Catalunya, 100 més que en l'edició anterior.

Hi va haver 2.700 expositors, patrocinadors i socis i el congrés va generar un impacte econòmic a Barcelona de 502 milions d'euros, la qual cosa suposa més del doble que el que va generar en la seva primera edició a la ciutat el 2006.