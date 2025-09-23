MM Fiber Packaging tanca la planta de Montcada (Barcelona) i acomiada 91 persones, segons CCOO

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha lamentat que MM Fiber Packaging ha engegat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afectarà 91 dels 105 treballadors i suposarà el tancament de la planta que té a Montcada i Reixac (Barcelona), ha explicat en un comunicat aquest dimarts.
El sindicat ha dit que l'empresa ha justificat l'ERO per causes organitzatives i productives i que ha al·legat la desaparició progressiva de les àrees de producció i el trasllat de la càrrega de treball a centres de Madrid, França i Irlanda.
Ha assenyalat que és una "decisió purament estratègica" del grup MM Packaging i ha dit, literalment, que és inacceptable que es posi per davant els beneficis econòmics del grup en detriment del futur dels treballadors.