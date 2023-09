Mitma formalitza per 3,4 milions la redacció del projecte d'ampliació de l'AP-7 a Tarragona

TARRAGONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha formalitzat per 3,4 milions d'euros el contracte de redacció del projecte per ampliar a tres carrils l'AP-7 al seu pas per la província de Tarragona.

Segons un comunicat d'aquest divendres, l'import "estimat" de les obres és de 162 milions d'euros, i es tracta d'un pla que pretén desenvolupar, en les seves paraules, les actuacions necessàries per tal d'executar una nova connexió entre l'autovia A-7 i l'autopista AP-7 a L'Hospitalet de l'Infant.

Es preveu que l'ampliació a tres carrils sigui al tram entre la connexió i l'enllaç d'Amposta, uns treballs amb els que es busca millorar la seguretat de l'autopista "davant l'increment dels trànsits després de l'alliberament dels paisatges", ha explicat.